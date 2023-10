Coupe du monde de rugby : et si l'Afrique du Sud sautait avant les quarts de finale ?

Dispensés de match cette semaine, en raison du format du tournoi, les Sud-Africains pourraient être renvoyés chez eux, avant les quarts de finale, ce qui serait tout bonnement historique. Pour que l'invraisemblable se produise, il faudrait que l'Écosse l'emporte contre l'Irlande, première nation mondiale, avec le bonus offensif (en marquant quatre essais minimum), et que le "XV du Trèfle" le prenne aussi pour rester en jeu. Dans ce cas précis, l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse termineraient la phase de poules à égalité, avec 15 unités chacun. Pour les départager, les critères établis par World Rugby seraient appliqués.

Et là, accrochez-vous, ça se complique. Au jeu des confrontations directes, premier point à observer, on se retrouverait dans une impasse. Les Sud-Africains ont battu l'Écosse (18-3) mais ont été vaincus par l'Irlande (8-13). Le moyen pour les départager serait le goal-average, autrement dit la meilleure différence de points (marqués et concédés). Dans le cas, où l'Écosse battrait l'Irlande, avec les deux équipes qui prendraient le bonus offensif, les Écossais devraient s'imposer avec une marge de 21 points ou plus. Ils finiraient en tête de la poule B, tandis que les Irlandais s'adjugeraient la seconde place qualificative.