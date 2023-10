Irlande-Nouvelle-Zélande, Angleterre-Fidji... on vous présente les affiches des quarts de finale

Un affrontement dont se délecte déjà la première nation au classement World Rugby. "C'est génial que notre petite Irlande soit placée au niveau des All Blacks", a salué le sélectionneur Andy Farrell, conscient du défi hors norme qui attend le "Trèfle" contre les triples champions du monde (1987, 2011 et 2015). "Il n'y a pas plus compliqué que ce match." "On est exactement là où on voulait être", a assuré son ouvreur Jonathan Sexton. "On ne choisit pas son adversaire. La Nouvelle-Zélande, c'est le plus grand challenge du rugby et ils donnent souvent leur meilleur sous la pression."