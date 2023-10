Irlande - Nouvelle-Zélande : injouable le "Trèfle", vraiment ?

Après avoir lu ou écouté ça, on en vient à se demander si le vainqueur de la Coupe du monde n'est pas juste sous nos yeux. Si l'incertitude du résultat fait la beauté du sport, les clignotants sont tous au vert pour le "Trèfle", avant son quart de finale contre les All Blacks, samedi 14 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Tombeurs de l'Écosse, les coéquipiers de Josh van der Flier, le meilleur joueur du monde 2022, restent sur une série de 17e victoires consécutives, à une unité du record (18 succès d'affilée) codétenu par la Nouvelle-Zélande en 2016 et l'Angleterre en 2017.

Une marque que les Irlandais peuvent égaliser, ou peut-être dépasser en demi-finales, à condition de relever "le plus grand challenge du rugby", dixit leur maître à jouer Jonathan Sexton. "Il n'y a pas plus compliqué que ce match. Pour un quart de finale, on ne pouvait imaginer une opposition plus difficile", a souligné le coach irlandais Andy Farrell, qui laisse volontiers l'habit de favori aux Néo-Zélandais, les derniers à avoir terrassé l'Irlande (19-42), le 2 juillet 2022. Ces mêmes All Blacks qui les avaient botté en touche, il y a quatre ans, lors de leur affrontement en quarts de finale (tiens, donc) du Mondial japonais.