Japon-Argentine (27-39) : les "Pumas" arrachent les quarts au bout d'un match à grand spectacle

Les Pumas au rendez-vous des quarts. À égalité de points, le Japon et l'Argentine se disputaient, dimanche 8 octobre, le dernier ticket pour la phase à élimination directe. Et ce sont les hommes de Michael Cheika, au prix d'une bataille haletante, avec du jeu et du suspense (27-39), qui ont validé leur place pour le "Final 8", comme en 1999, 2007, 2011 et 2015. Les Brave Blossoms, à bout de forces, ne participeront pas à la phase finale, après avoir craqué physiquement en fin de match.

Dans ce "huitième de finale" officieux, qui a tenu toutes ses promesses à une pluie d'essais (cinq à trois, dont trois de l'ailier argentin Mateo Carreras), les protégés de l'ex-manager du Stade français (2010-2012) ont pris la poudre d'escampette à l'entame du dernier quart d'heure pour s'assurer la deuxième poule de la poule D, derrière l'Angleterre, qui était assurée de finir en tête après s'être tirée la veille du piège samoan (18-17).