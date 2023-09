Leadership, caviars, jeu au pied... pourquoi Antoine Dupont est indispensable au XV de France

Élu meilleur joueur du monde en 2021, et meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à trois reprises - il n'est que le deuxième à réussir pareil exploit dans l'histoire après la légende irlandaise Brian O'Driscoll - en 2020, 2022 et 2023, Antoine Dupont possède un palmarès individuel long comme le bras. Presque aussi conséquent que ses trophées collectifs (champion de France 2019, 2021 et 2023, vainqueur de la Champions Cup 2021, vainqueur du Tournoi des Six Nations 2022). Une litanie de titres et de distinctions qui suffisent à comprendre l'impact de l'intenable demi de mêlée. "Il est vraiment exceptionnel, [...] c'est le meilleur joueur du monde", reconnaît l'expérimenté Anglais Danny Care, qui évolue au même poste.

Le compère d'Anthony Jelonch, dont il est très proche depuis l'adolescence, sait tout faire. Doté des deux pieds, il soulage son équipe dans les moments chauds par ses gros "coups de pompe". Sa puissance écœure souvent les adversaires, inexorablement repoussés dans leur camp après ses dégagements. Par exemple, il est le botteur qui a gagné le plus de terrain (1939 mètres) lors du Six Nations 2022, et le deuxième à avoir grignoté le plus de mètres (1588) lors de l'édition 2023, alors même que la charge au pied était beaucoup plus répartie avec Romain Ntamack et Thomas Ramos.