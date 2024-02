Coupe du monde de rugby 2023 : Joy Neville va devenir la première femme à arbitrer lors d'un mondial masculin

L'ancienne internationale irlandaise figure parmi la liste des arbitres retenus pour la Coupe du monde 2023. Première femme au sifflet d'un match de cette compétition, elle officiera à la vidéo.

Comme Stéphanie Frappart au football, Joy Neville fait tomber toutes les barrières de l'arbitrage de son sport. L'officielle de 39 ans a été sélectionnée pour participer au Mondial de rugby 2023 en France, aux côtés de grands noms comme Wayne Barnes, Ben O’Keeffe ou encore Andrew Brace. Faisant partie des sept arbitres vidéos choisis, elle va devenir la première femme à officier lors d'un match de Coupe du monde masculine. Une nouvelle occasion pour elle de marquer l'histoire.

Ancienne capitaine du XV du Trèfle

La native du comté de Limerick a longtemps évolué, en tant que joueuse, au Munster. La troisième ligne irlandaise a également porté le maillot de sa sélection à 70 reprises. Elle portait même le brassard de capitaine lors du Grand Chelem du XV du Trèfle féminin en 2013, une performance synonyme de premier titre dans l'histoire de la formation.

Après sa retraite en tant que joueuse, Joy Neville s'est rapidement dirigée vers l'arbitrage. Elle n'a pas tardé à faire ses preuves, dirigeant, dès 2017, la finale de la Coupe du monde féminine entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Lors du même exercice, elle a hérité de sa première assignation en tant qu'arbitre centrale dans un match de Coupe d'Europe masculine (Challenge Cup) entre l'Union Bordeaux Bègles et Enisey-STM puis est apparue en tant que juge de touche lors d’un match entre la France et le Japon à la Paris La Défense Arena. Signe de son ascension fulgurante, elle est élue arbitre de l'année 2017.

Une femme peut aussi bien arbitrer qu'un homme Joy Neville

Par la suite, l'ancienne joueuse, qui officie désormais fréquemment lors des joutes continentales et des matchs du United Rugby Championship (championnat réunissant les sélections de provinces galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et sud-africaines), est devenue la première femme arbitre vidéo (TMO) dans une grande compétition internationale masculine, lors d'un pays de Galles-Géorgie lors de la Coupe d'Automne des Nations 2020. "Une femme peut aussi bien arbitrer qu'un homme. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question de compétence", martèle-t-elle à l'époque.

Depuis, elle occupe régulièrement cette fonction d'arbitre vidéo lors du Tournoi des Six Nations. Et c'est dans ce même costume qu'elle sera présente lors du grand rendez-vous de l'ovalie, du 8 septembre au 28 octobre 2023 (à suivre en direct sur TF1 et sur TF1info). Ce qui n'est pas pour lui déplaire, bien au contraire. "Le rôle de l'arbitre vidéo est tellement important. Dans un sens, c'est un troisième arbitre assistant", confiait-elle à World Rugby en novembre 2020.

"C'est même primordial pour le match. Quand l'arbitre vidéo est utilisé à bon escient, je crois que ça apporte aussi une dimension ludique pour les fans et les spectateurs", ajoute-t-elle. Disant s'être inspirée de l'emblématique Nigel Owens, pour son sens de l'humour et son côté humain sur le terrain, elle semble marcher sur ses traces, à sa façon.