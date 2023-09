Coupe du monde de rugby : coup dur pour l'Afrique du Sud, qui perd un nouveau joueur

Le forfait de Malcolm Marx est un nouveau coup pour l'Afrique du Sud, déjà contrainte de se passer du centre Lukhanyo Am, de l'ouvreur et buteur Handré Pollard et du deuxième ligne Lood de Jager. Touché à une épaule contre l'Écosse, le deuxième ligne Eben Etzebeth est de son côté indisponible pendant sept à dix jours. Or, après la Roumanie, adversaire le plus faible du groupe B, les Springboks affrontent l'Irlande, première nation du classement mondial, le 23 septembre au Stade de France. Un match qui devrait décider du futur adversaire des Bleus s'ils assurent leur place en quart de finale.