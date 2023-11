Coupe du monde de rugby : l'arbitre de la finale, Wayne Barnes, prend sa retraite

"Wayne a été un ambassadeur fantastique pour le rugby, à la fois sur et en dehors du terrain", a souligné le président de World Rugby, Bill Beaumont. "Ce qui le rend si exceptionnel, ce n'est pas seulement sa brillante carrière d'arbitre, mais sa contribution plus large au rugby, en rendant l'arbitrage plus accessible à un plus grand nombre de personnes. On se souviendra à juste titre de lui comme l'un des plus grands." Le dirigeant a notamment loué "son incroyable dévouement, son engagement, sa passion et son amour pour le jeu".