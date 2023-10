Coupe du monde de rugby : l'hémisphère nord en démonstration lors des poules, les pays du sud en retrait

Conséquence directe, les quatre quarts de finale voient s'affronter une équipe de l'hémisphère nord et une de l'hémisphère sud. Dès samedi 14 octobre, le pays de Galles va ainsi rencontrer l'Argentine ; et l'Irlande, la Nouvelle-Zélande (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Le lendemain, l'Angleterre défiera les Fidji, avant le choc entre la France et l'Afrique du Sud (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info).

Si tous les premiers de poules l'emportent, la Coupe du monde de rugby serait ainsi dépourvue de tout représentant de l'hémisphère sud dans le dernier carré, du jamais-vu. Pire, les pays du sud ont toujours été représentés en finale, puisque le XV de la Rose avait battu il y a 20 ans... l'Australie.