"Le bus ne trouvait pas le stade" : la surprenante anecdote de Fabien Galthié sur le Vélodrome

Du "Vél'", Fabien Galthié, lui, n'en a "que des bons souvenirs". "La Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie, l'Afrique du Sud en tant que joueur", a énuméré le patron des Bleus. "Comme entraîneur de Montpellier, la demi-finale du Top 14 contre le Racing. Comme sélectionneur du XV de France, notre victoire contre les Springboks." "Je suis fan, j'adore", a-t-il lâché.

"Je vais vous raconter une anecdote", a poursuivi l'ancien demi de mêlée, un brin nostalgique. "C'était en (novembre) 2000, on devait jouer contre les All Blacks et on était logés à Aix-en-Provence. On n'avait jamais encore joué au Vélodrome, pour nous c'était le stade mythique du football. On arrive et on se perd. Le bus ne trouve pas le stade. Et finalement, on arrive seulement une demi-heure avant le coup d'envoi. Là, on descend et on arrive dans un hall, où il y a une réception Société Générale. Nous, on avait les sacs et tout. On s'était trompés. Les gens étaient contents, ils nous ont fait une ovation, mais on n'était toujours pas dans le vestiaire."