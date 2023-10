"Pas à Paris pour faire du tourisme" : le XV de la Rose prêt à relever le défi face aux Springboks

Mais face à des joueurs sud-africains qui forment, selon lui, "l'une des meilleures équipes de tous les temps", ce membre du staff anglais a assuré que le XV de la Rose avait ses chances, samedi 21 octobre (match à suivre sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). "On ne va pas à Paris pour faire du tourisme", a d'ores et déjà prévenu l'ancien demi de mêlée. "On y va pour évoluer à notre meilleur niveau et on aura une chance de l'emporter si on y parvient".

Le XV de la Rose, qui n'a pas eu de blessure à déplorer lors de son quart de finale victorieux contre les Fidji (30-24), dimanche à Marseille, est la dernière équipe encore invaincue du tournoi. Il n'aura toutefois pas la faveur des pronostics au Stade de France. "Nous sommes conscients de l'ampleur du défi", a indiqué, lucide, Richard Wigglesworth, reconnaissant que l'Angleterre s'apprêtait à jouer "une demi-finale que personne ne nous voyait atteindre".