Coupe du monde de rugby : l'Australie fait sa mue pour tenter de sauver sa peau

Pour éviter ce qui serait la première élimination de leur histoire lors d'une phase de groupes d'une Coupe du monde, la victoire contre le pays de Galles semble obligatoire pour les Australiens. "On sait qu’à un moment, on doit jouer des matchs couperets. Celui-ci arrive plus tôt que prévu. Mais on va prouver qu’on est au niveau", assure le sélectionneur Eddie Jones. "On est encore en vie. Si on bat le pays de Galles, on le sera d’autant plus", souligne-t-il.

Fort de deux succès sur ses deux premières rencontres, sans avoir levé tous les doutes à son sujet pour autant, le XV du Poireau n'a rien d'un adversaire imbattable. Mais les joueurs de Warren Gatland ont le mérite d'avoir retrouvé une certaine solidité défensive couplée à un pragmatisme offensif.