France-Afrique du Sud : Fabien Galthié appelle les Bleus à "jouer simplement avec plaisir"

Tactiquement, les Bleus ont décidé de placer six avants sur le banc de touche au coup d'envoi (contre cinq habituellement), probablement afin de muscler la densité physique, point fort des Sud-Africains. Les Springboks, eux, ont fait le choix inverse, peut-être pour s'adapter au XV de France. "C'est un jeu d'échecs", a commenté Fabien Galthié. "Leur choix de poser ce banc est fondé, tactique, stratégique, réfléchi. Nous réfléchissions à ce qu'ils pouvaient nous proposer. C'est cela aussi, préparer ces matchs. Le niveau de réflexion est poussé à son paroxysme, et ce n'est pas pour me déplaire." Place, désormais, au terrain.