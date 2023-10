Irlande-Écosse : 4 chiffres sur le choc qui va déterminer le futur adversaire des Bleus

L'Irlande et l'Écosse disputeront ce samedi leur 142ᵉ confrontation. Et de fait, l'affiche est l'une des plus anciennes du rugby mondial. Leur premier match s'est joué en 1877 à Belfast et, depuis, toutes deux se retrouvent au moins une fois par an, dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Avec 69 succès contre 67 pour son adversaire, le XV du Trèfle dispose d'une courte avance sur celui du Chardon, cinq face-à-face s'étant soldés par une égalité.

En Coupe du monde, il s'agit de leur troisième rencontre. Les deux précédentes se sont également tenues lors de la phase de poules. L'Écosse a remporté la première, en 1991, et l'Irlande la seconde, en 2019.