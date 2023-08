Mondial de rugby : "Romaine" Ntamack, Penaud à Toulouse... Des erreurs dans l'album Panini du XV de France

La collection lancée par l'éditeur italien et intitulée "Rage de XVaincre" compte en tout 116 cartes stickers de joueurs et de joueuses du rugby français, auxquels s'ajoutent 40 cartes représentant les gestes de rugby, les règles à connaitre et les particularités de chaque poste. "Les plus grandes stars sont de la partie : Antoine Dupont, Paul Willemse, Grégory Alldritt, Romain Ntamack ou encore Gaël Fickou ! Rejoins le monde de l’Ovalie et deviens incollable sur le XV de France !", vante pourtant la maison d'édition sur son site internet. Suite aux erreurs, Panini n'avait pas fait de commentaire.