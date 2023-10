Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud, la finale des vieux briscards

Près de 2000 capes sur le pré. Pour la deuxième fois de l'Histoire, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande s'affrontent en finale de la Coupe du monde, ce samedi 28 octobre (21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Une opposition de styles de jeu et deux palmarès impressionnants. Mais un aspect est souvent mésestimé au moment d'évoquer le contexte de cette rencontre qui fait saliver (quand bien même le XV de France n'y est pas invitée) : en plus de leurs ADN de gagnants (ils comptent chacun trois trophées de champions du monde) All Blacks et Springboks ont en commun une énorme expérience. C'est simple : ils ont déjà tout connu au plus haut niveau.