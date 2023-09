Nouvelle-Zélande - Italie : cette élimination sur tapis vert est restée en travers de la gorge des "Azzurri"

Quatre ans après, alors que le match aura bien lieu cette fois-ci, cette élimination sur tapis vert demeure dans un coin de leur tête. "C'était déjà historique car on a fait match nul contre les All Blacks ! (il se marre, ndlr) Plus sérieusement, nous étions surtout déçus de terminer notre Coupe du monde de cette façon", a confié Sergio Parisse dans un entretien à L'Équipe, en amont des retrouvailles avec les All Blacks. "C'était même violent. On a été mis au courant, puis on a attendu le passage du typhon et, enfin, nous avons fait nos bagages et sommes rentrés en Italie." "Si le match avait pu se jouer, nous l'aurions très certainement perdu. Mais, en termes d'équité, ce n'était pas normal", a pointé l'ex-troisième ligne centre de Toulon et du Stade français.

Selon lui, même si World Rugby "ne voulait pas faire de tort" à l'Italie, l'instance international a lésé la Squadra Azzurra. "La vérité est qu'il était plus facile d'éliminer l'Italie sans jouer. World Rugby n'aurait jamais éliminé les All Blacks dans les mêmes circonstances ! Ils auraient trouvé une autre date", a lâché l'homme aux 142 sélections. "Le sentiment était surtout de la déception. Aujourd'hui, cet épisode est totalement digéré. J'ai tourné la page depuis le longtemps. (...) même si j'avais imaginé une autre sortie." Quatre ans plus tard, c'est seule que la jeune garde italienne décidera de sa sortie.