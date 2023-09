Le jour où... la Nouvelle-Zélande et l'Italie ont joué le premier match de l'histoire de la Coupe du monde de rugby

Pourtant, les partenaires de Sam Cane et ceux d'Ange Capuozzo sont liées par l'histoire de l'Ovalie. Leurs deux nations se sont croisées à six reprises en Coupe du monde - seules les éditions 1995, 2011 et 2015 faisant exception -, avec des résultats à sens unique. Mais surtout, ces deux formations ont disputé le tout premier match de l'histoire de la Coupe du monde.

Remontons à un soir de mai 1987, le 22 plus précisément. Dans la mythique enceinte de l'Eden Park d'Auckland, les All Blacks de Grant Fox et John Kirwan croisent le fer avec la Squadra Azzurra de Giorgio Morelli et Marzio Innocenti. À une époque où les essais ne valaient que quatre points (six en cas de transformation), les locaux trouvent la faille dès la 12e minute. Mais les livres retiennent que le premier marqueur d'essai de l'histoire de la compétition est... personne, ou plutôt tout le monde. C'est, en effet, grâce à un essai de pénalité que les Néo-Zélandais débloquent le tableau d'affichage.