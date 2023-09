Nouvelle-Zélande - Italie : Sam Whitelock, l'indéboulonnable All Black devenu le plus capé de l'histoire

Non, Sam Whitelock ne faisait pas partie de l'équipe de Nouvelle-Zélande championne du monde en 1987. Mais à en croire la légende Dan Carter, "c'est tout comme", tant le deuxième ligne est un pilier des All Blacks depuis longtemps. Ce vendredi 29 septembre au soir, face à l'Italie (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), le joueur de 34 ans devrait devenir le Néo-Zélandais le plus capé de tous les temps, avec 149 sélections.

Sur le banc au coup d'envoi, le deuxième ligne de Pau a déjà égalé le nombre de sélections de la légende Richie McCaw (2001-2015), face à la Namibie (71-3), mi-septembre. Ce vendredi soir, toutes les conditions sont réunies pour qu'il le dépasse et entre un peu plus dans l'histoire du ballon ovale. "À chaque match, Sam réalise quelque chose de nouveau, en ce moment", se réjouit son sélectionneur, Ian Foster. "Il a égalé un record (de sélections) la semaine dernière, il va le battre cette semaine, sa 150ᵉ sélection arrive, puis il va devenir le All Black le plus capé en Coupe du monde... Chaque jour témoigne des succès qu'il accomplit. Nous voulons honorer cet exploit, parce qu'il le mérite, et nous le ferons après ce match."