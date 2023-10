"Pas au niveau de l'enjeu" : les mots durs d'Antoine Dupont sur l'arbitrage de France-Afrique du Sud

Assis à ses côtés, Fabien Galthié a tenté de temporiser les choses, adoptant un point de vue moins tranché sur l'arbitrage, tout en comprenant la déception de son groupe. "Je n'irai pas sur ce terrain-là, je préfère les féliciter. On a beaucoup travaillé avec eux et on continuera à travailler avec eux. Je comprends la position des joueurs, car il y a beaucoup d’émotions qui ne sont pas faciles à digérer", a estimé le patron des Bleus. "Surtout, bravo aux Sud-Africains et à leur staff. On leur souhaite de continuer leur route. Respect et fair-play."