Plus d'un million de spectateurs dans les stades : à mi-parcours, le Mondial de rugby fait le plein

"Nous sommes à la mi-temps de l'événement." Et l'engouement est au rendez-vous. Alors que 50% des rencontres ont été jouées (24 sur 48), à l'entame de la quatrième semaine de compétition, le Mondial 2023 est déjà un succès populaire. "C'est une Coupe du monde de rugby déjà exceptionnelle, surtout quand on se base sur les éditions 2015 en Angleterre et 2019 au Japon. On a déjà dépassé le million de spectateurs dans les stades qui sont pleins et pas uniquement pour les grosses affiches", s'est réjoui, mercredi 27 septembre, le patron de France 2023, Jacques Rivoal, lors du point presse hebdomadaire des organisateurs.

"Il y avait par exemple 33.000 spectateurs pour Géorgie-Portugal à Toulouse. Stade plein. Pour Italie-Uruguay, à Nice, un mercredi à 17h45, sous la pluie, il était 25.000", a-t-il détaillé, évoquant le succès des fan zones "avec plus de 770.000 fans accueillis".