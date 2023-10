Coupe du monde de rugby : on vous explique la règle de la prolongation (et de la mort subite)

En revanche, si aucun point n'est inscrit, et qu'à l'issue des 110 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours au coude à coude, une épreuve des coups de pied au but est organisée. Chaque sélection choisit alors cinq botteurs qui seront chargés de tirer entre les poteaux. Seuls les joueurs présents sur la pelouse au coup de sifflet final peuvent y participer.

Le premier joueur de chaque équipe bottera depuis la ligne des 22 mètres, en face des poteaux (première zone). Puis les deux joueurs suivants tireront toujours depuis la ligne des 22 mètres, mais d'abord de 15 mètres à gauche en regardant les perches (deuxième zone), puis de 15 mètres à droite pour les deux joueurs suivants (troisième zone).

Une fois que cinq joueurs de chaque équipe ont tiré (ou dès lors qu'une équipe ne peut plus rattraper l'autre), le match s'arrête et la sélection ayant validé le plus de coups de pied face aux perches remporte la partie. Si les deux équipes demeurent à égalité, l'épreuve se poursuit sur le principe de la mort subite : dès qu'un joueur réussit son coup de pied et que son adversaire le manque, le match se termine.