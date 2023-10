Antoine Dupont apte pour l'Afrique du Sud ? Jour J pour le capitaine des Bleus

Bientôt la fin du suspense ? Gravement touché au niveau de la mâchoire contre la Namibie, Antoine Dupont est engagé dans une véritable course contre-la-montre quant à sa participation au quart de finale contre l'Afrique du Sud. Après son opération d'une fracture maxillo-zygomatique et plusieurs semaines de repos presque total, le capitaine tricolore doit faire un point sur son état physique - et sa capacité ou non à rejouer rapidement au rugby de haut niveau -, ce lundi.