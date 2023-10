Coupe du monde de rugby : on vous explique le fonctionnement de la pénalité

Si elle ne peut ou ne veut pas prendre le but, les joueurs peuvent opter pour une mêlée, dont ils bénéficient de l'introduction à l'endroit où la faute a été commise, ou pour une "pénalité rapide", c'est-à-dire jouée à la main. Une quatrième option est également possible : aller en touche.

Dès lors, un joueur se saisit du cuir et l'expédie hors des limites le plus loin possible sur l'un des côtés du terrain. "L’équipe envoyant le ballon en touche bénéficie du lancer en touche lors de l’alignement", précise le règlement. L'avantage de ne pas faire le choix des perches est donc de pouvoir bénéficier de lancements de jeu, notamment via des phases statiques, dans l'optique de marquer un essai (et donc potentiellement cinq points, sept en cas de transformation).