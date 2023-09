Coupe du monde de rugby : que cache cette étrange bosse dans le dos des joueurs ?

Cela ne vous aura certainement pas échappé. Et vous vous posez peut-être la question depuis : pourquoi les rugbymen ont-ils tous une bosse en haut du dos ? Rassurez-vous, ces golgoths n'ont pas développé un nouveau muscle dorsal. Cette protubérance est en réalité un boîtier électronique dissimulé. Cet appareil, bourré de technologies, est placé dans un étui de protection, lui-même glissé dans une petite poche, située entre les deux omoplates, au-dessus du numéro de maillot.

Un dispositif peu volumineux (qui pèse environ 70 grammes), positionné stratégiquement entre les trapèzes, de sorte à ne pas blesser un joueur ni le gêner dans ses mouvements, même sur les phases de jeu au sol ou en cas d'empilement. "Ce n'est pas du tout gênant. Parfois, quand on est sur le dos, on peut le sentir, mais de toute façon, on est dans le match", a assuré à La République des Pyrénées, le centre de la Section paloise Émilien Gailleton, retenu parmi les réservistes du XV de France.