À quand le retour d'Antoine Dupont ? Anthony Jelonch confiant pour "la semaine prochaine"

"Antoine est prêt à relever ce défi : c'est un compétiteur, il a hâte de retrouver les terrains avec nous. On a confiance pour son retour la semaine prochaine en cas de victoire", a ainsi déclaré Anthony Jelonch. Celui-ci connait bien le capitaine et est l'un de ses amis les plus proches. Les deux hommes étaient colocataires à Castres, à leurs débuts en pro, avant de se retrouver à Toulouse, où ils évoluent ensemble depuis deux saisons.

Pour l'instant, Antoine Dupont n'a pas repris le rugby. S'il a fait son retour parmi les Bleus après son opération de la fracture maxillo-zygomatique, le joueur s'est pour l'instant contenté d'exercices sans contact. Dimanche et lundi, il a été vu sur un vélo d'entraînement et au rameur, après avoir enchaîné les courses et les passes, tout sourire malgré un coquard sous l'œil droit. Il doit passer ce lundi 9 octobre une visite médicale auprès de son chirurgien, préalable indispensable à sa participation à des entraînements complets.