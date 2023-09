Antoine Dupont de retour en équipe de France ? "C'est le cœur qui va parler", selon Imanol Harinordoquy

En 2010, lors d'un match de coupe d'Europe disputé avec son club de Biarritz face au Munster (Irlande), le troisième ligne aux 82 sélections avec le XV de France avait arboré un masque de fortune, en mousse, pour protéger son nez fracturé. Son expérience fut toutefois mitigée. Il ne "voyait rien", avait-il admis quelques années plus tard dans les colonnes de L'Équipe.

Interrogé par TF1, Imanol Harinordoquy, désormais à la retraite, assure néanmoins que ce masque avait permis de combattre l'appréhension qui avait pu le gagner avant le match. "Quand on joue avec une protection comme celle-là, c'est plus psychologique parce qu'on sait très bien que quand on va prendre un coup, ça risque de re-casser", explique-t-il, conscient des incertitudes que pose un retour sur les terrains après une telle blessure.

"C'est plus mentalement, on se dit 'bon, j'ai quelque chose qui me protège, j'y vais parce qu'il faut y aller'. Et à partir d'un moment, c'est le cerveau qui prend le relai sur le corps humain et qui décide d'y aller. On fait abstraction de la douleur, de la blessure", ajoute-t-il, estimant qu'"une fois que le coup d'envoi est donné, tout est vite oublié."