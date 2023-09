Coupe du monde de Rugby : Kate et William, premiers supporters de l'Angleterre et du pays de Galles

De son côté, le prince William s'est déplacé du côté de Bordeaux, pour encourager le pays de Galles contre les Fidji. Il a été aperçu en train de chanter l'hymne "Land of my fathers", puis en train de célébrer les essais de ses compatriotes. Si le match a tenu toutes ses promesses, avec une énorme intensité pendant 80 minutes, le XV du Poireau a tremblé jusque dans les derniers instants face à un adversaire particulièrement entreprenant, l'emportant finalement d'une courte marge (32-26). Dan Biggar et les siens ne doivent leur salut qu'à un grossier en-avant de Semi Radradra en bout de ligne, alors qu'il n'avait plus qu'à courir jusque dans l'en-but adverse. Une faute de main synonyme d'un gros ouf de soulagement du patron de la Fédération galloise de rugby (WRU).