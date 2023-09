Coupe du monde 2023 : l'Uruguay mené par Santiago Arata, son "Antoine Dupont"

Cette comparaison avec le capitaine tricolore, Santiago Arata, qui parle couramment la langue de Molière depuis ses études au lycée français de Montevideo, s'en amuse. Et l'assume pleinement. "Je regarde tous les matchs de Dupont pour l'analyser, c'est un exemple", révélait-il en 2022 auprès de Rugbyrama.

"C'est une machine, tout simplement. Il est toujours régulier. Moi, j'essaie de l'être le plus possible, mais je n'y arrive pas tout le temps", admettait-il. "Ça me fait sourire quand on me compare à lui, mais il est sur une autre planète." Ce jeudi, ils seront surtout sur le même terrain.