"On aurait trop à perdre à les prendre de haut" : le XV de France se méfie de l'Uruguay

Même son de cloche du côté du centre Arthur Vincent, qui s'attend à de l'adversité du côté uruguayen. "On s'attend à ce qu'ils mettent énormément de cœur, d'activité et d'énergie en début de match. On y est préparés : on s'attend à un gros match", a-t-il confié à la veille du match, en conférence de presse, tout en assurant que la préparation avait été la même que contre les All Blacks. "On prépare les matches tous de la même manière : ça fait quatre ans, on veut tous les gagner ou laisser peu d'opportunités aux adversaires", a-t-il ainsi souligné.

"On s'attend à une équipe qui va avoir beaucoup d'énergie et beaucoup d'agressivité", a encore renchéri le sélectionneur Fabien Galthié, rappelant par ailleurs que les "Teros" étaient capables d'exploits. Lors de la Coupe du monde 2019, l'Uruguay parvient effectivement à accrocher les Fidji. Pour ce Mondial, la sélection vise deux victoires, afin de s'assurer d'une place à la prochaine Coupe du monde, en 2027, en Australie. "L'Uruguay est un pays à part, avec ses valeurs fondamentales, qui sont notamment le combat et l'orgueil", a encore prévenu le sélectionneur, décidé à se montrer respectueux vis-à-vis du prochain adversaire des Bleus.