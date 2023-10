TOP CHRONO - Argentine-Angleterre (23-26) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Le début de rencontre était pourtant largement à l'avantage du "XV de la Rose". Un essai de Ben Earl (8') et le jeu au pied parfait d'Owen Farrell avaient permis à l'Angleterre de prendre les devants (13-0, 13'). Mais les Argentins, balayés la semaine dernière par la Nouvelle-Zélande (6-44), ont finalement réagi. D'abord avant la pause, grâce à Tomas Cubelli (16-10, 38'), puis au retour des vestiaires, par Santiago Carreras (16-17, 42').

Un avantage de courte durée. Dès la remise en jeu, Theo Dan a permis aux Anglais de reprendre les commandes (23-17, 44') qu'ils ne perdront plus jamais. Owen Farrell, encore lui, a poursuivi son sans-faute et écœuré les Pumas (26-20, 65'). Revenus à trois points (26-23, 68'), les Argentins ont manqué la pénalité de la prolongation à quelques instants du coup de sifflet final, et laissé le champ libre à l'Angleterre, qui monte sur le podium de la Coupe du monde.