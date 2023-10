TOP CHRONO - Irlande-Nouvelle-Zélande : le résumé vidéo du match en 5 minutes

On le présentait comme "une finale avant l'heure". Et on ne nous a clairement pas menti. Le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande a tenu toutes ses promesses, et bien plus encore. Dans LE choc des quarts de finale, entre la sélection la plus titrée de l'Histoire, sacrée à trois reprises (1987, 2011 et 2015), et la première nation du classement World Rugby, les All Blacks sont sortis vainqueurs. Les partenaires de Jordie Barrett ont effeuillé le "Trèfle" (24-28), samedi 14 octobre. Au terme d'un combat, à la fois physique et psychologique, les Néo-Zélandais ont gagné le droit d'affronter l'Argentine, tombeuse surprise du pays de Galles (17-29), en demi-finale vendredi 20 octobre (à 21h, sur TF1, MYTF1 et TF1info).

En tête presque toute la partie, les All Blacks ont dû s'employer pour faire tomber les Irlandais, qui rêvaient de briser leur plafond de verre (sept quarts de finale). Mais, cette fois encore, l'ambition de la bande à Jonathan Sexton a encore buté aux portes du dernier carré du Mondial. Une chose est sûre : il faudra compter sur la Nouvelle-Zélande, plus que jamais.