TOP CHRONO - Pays de Galle-Argentine (17-29) : le résumé vidéo du match

La victoire au bout du suspens. Dans un match plutôt accroché, les Pumas argentins sont parvenus à renverser le pays de Galles au Vélodrome de Marseille, ce samedi 14 octobre, lors de ce premier quart de finale du weekend. Longtemps pourtant, la victoire a semblé leur échapper, les Gallois menant et dominant la rencontre lors de la première période (10-6).

Mais les Pumas ne se sont pas laissés abattre et ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. À la 75ᵉ minute, alors que le XV argentin ne menait que de deux points (17-19), la rencontre aurait pu basculer en faveur des Gallois. L'ailier Louis Rees-Zammit fonçait effectivement vers l'en-but après une percée de la défense de Rio Dyer et aurait pu offrir la victoire au XV du Poireau. C'était sans compter un incroyable sauvetage du centre argentin Matias Moroni. Quelques minutes plus tard, une interception du demi d'ouverture Nicolas Sanchez permettait aux Pumas de marquer un dernier essai et de prendre largement la tête au score (17-26). La rencontre se terminait sur une pénalité de l'Argentine (17-29), qui se qualifie pour les demi-finales pour la troisième fois de son histoire (2007, 2015)