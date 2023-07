Coupe du monde de rugby 2023 : où se situera la grande fan zone à Paris ?

Cela sera notamment le cas lors du match d'ouverture du Mondial, le 8 septembre, qui verra les Bleus défier les All Blacks, équipe actuellement la plus titrée, avec l'Afrique du Sud. L'agrandissement de la fan zone devrait également se faire lors des éventuels matchs décisifs du XV de France, en phase finale.

Quatre écrans géants seront déployés autour de l'obélisque, contre deux les autres soirs, pour regarder le match sur la place alors entièrement prise dans l'enceinte, a indiqué l'adjoint aux sports, Pierre Rabadan, lors d'un point presse à l'Hôtel de Ville, mardi 11 juillet.

La circulation sera donc coupée pour l'occasion, et la station de métro sera inaccessible. Par ailleurs, afin de protéger le patrimoine de la place, qui est en cours de rénovation, l'élu a précisé que les fontaines et les guérites seront protégées et les candélabres, démontés.