France-Afrique du Sud : le contre de Cheslin Kolbe sur Thomas Ramos était-il valable ? Faites-vous votre avis en vidéo

Pour le plus grand bonheur du Sud-Africain, qui a réussi ce geste rare "pour la première fois" de sa carrière. "J'espérais qu'il ne le fasse pas (rires) ! Mais même s'il l'avait fait, je suis sûr d'avoir fait les choses dans les règles", a-t-il assuré après coup. "Je n'étais pas hors-jeu, puisque j'étais derrière la ligne au moment où Thomas a lancé sa course. (...) Quand il a pris son élan et j'ai ensuite couru le plus vite possible vers lui pour tenter de le contrer." "Je crois que j'ai respecté la règle", a-t-il conclu.

Alors, convaincu ou pas ? On vous laisse vous faire votre avis en vidéo.