VIDÉO - La révélation du XV de France, Louis Bielle-Biarrey, raconte à TF1 l'après Coupe du monde des Bleus

Des vacances sur fond de Mondial, car les Tricolores ont observé le dernier carré de la compétition devant leur télévision. "Quand je vois les autres rencontres, je suis beaucoup trop jaloux", admet le Bordelais. "Je pense que nous n'avons pas grand-chose à envier aux demi-finalistes et finalistes. Comme tout le monde, nous sommes frustrés. C'est un peu plus dur que d'habitude de regarder les matchs." Il n'en reste plus qu'un, la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, ce samedi 28 octobre, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.