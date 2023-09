Afrique du Sud-Irlande : un choc qui déterminera le probable adversaire des Bleus en quarts

Les Irlandais en mission puisqu'il s'agit de la dernière compétition de leur joueur emblématique et capitaine, Johnny Sexton. À l'âge de 38 ans, l'ouvreur est toujours en forme et essentiel à son équipe. Samedi 16 septembre, il est même devenu, lors de la rencontre contre les Tonga, le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de points sous le maillot irlandais (1090 points). Un record qu'il va peut-être continuer à faire fructifier contre l'Afrique du Sud. Ce spectacle devra être suivi de près par les Bleus, et par l'ensemble des supporters de l'Ovalie.