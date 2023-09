"Les règles sont claires" : la réponse de World Rugby sur le masque d'Antoine Dupont

À cette heure, la Fédération française de rugby (FFR) n'a entamé aucune démarche en ce sens. "C'est hypothétique pour l'instant, il n'y a eu aucune discussion directe avec l'équipe de France à propos d'un masque pour Antoine Dupont", a assuré, mercredi 27 septembre, le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, à l'occasion du point presse hebdomadaire des organisateurs du Mondial. "Les règles et lois du jeu sont claires concernant les masques protégeant le visage ainsi que l'équipement", a-t-il rappelé. "Le règlement technique 12 et la loi du jeu 4 spécifient le type de matériel pouvant être utilisé et fixent une épaisseur maximale de 5 millimètres. Ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas s'agir d'un matériau rigide."