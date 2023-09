XV de France : Antoine Dupont souffre d'une "fracture maxillo-zygomatique", de quoi parle-t-on ?

Blessé, mais pas encore forfait. Sorti touché au visage à la 46ᵉ minute du match France-Namibie (96-0), jeudi 21 septembre, après un choc violent avec le centre Johan Deysel, Antoine Dupont s'est rendu dans la soirée à l'hôpital de Provence pour passer des examens, qui ont révélé une "fracture maxillo-zygomatique". "On a toujours de l'espoir qu'il continue l'aventure avec le XV de France", a lâché Laurent Labit, l'entraîneur des avants tricolores, vendredi 22 septembre, expliquant que le groupe France va attendre "48 à 72 heures" pour définir, avec l'avis d'un spécialiste, l'indisponibilité du demi de mêlée.

Des jours décisifs s'annoncent donc pour l'avenir du Toulousain. Comme annoncé par le Midi Olympique, la bible du rugby, et RMC Sport, Antoine Dupont va quitter Aix-en-Provence pour rentrer chez lui, dans la "Ville rose". Sur place, il sera reçu à l'hôpital Purpan par le Pr. Frédéric Lauwers, un spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale et du plastique de la face. Celui-ci aura la charge de déterminer la nature et la gravité de sa blessure. À ce stade, "tout peut être envisagé", a indiqué l'adjoint de Fabien Galthié. Soit une opération, qui pousserait définitivement le capitaine français sur la touche jusqu'à la fin du Mondial, soit un protocole de soins à respecter en vue d'une reprise, espérée pour une potentielle demie (20 ou 21 octobre).