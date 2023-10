XV de France : Antoine Dupont nommé pour le titre de meilleur joueur du monde 2023

Qui succédera à Josh van der Flier, sacré meilleur joueur du monde 2022 ? Le Français Antoine Dupont, l'Irlandais Bundee Aki, le Sud-Africain Eben Etzebeth et le Néo-Zélandais Ardie Savea sont nommés pour le titre de joueur mondial de l'année, qui sera décerné à Paris à l'issue de la Coupe du monde, a annoncé World Rugby, jeudi 26 octobre, par communiqué.

Lauréat en 2021, Antoine Dupont, éliminé avec le XV de France dès les quarts de finale du Mondial par l'Afrique du Sud (28-29), postule, comme en 2022, à la récompense individuelle suprême. Mais il a peu de chances de la soulever, à l'instar du centre du "Trèfle" Bundee Aki, retenu par le jury d'experts pour la première fois. Les deux favoris sont Eben Etzebeth et Ardie Savea. Alors qu'ils s'affronteront en finale, samedi 28 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), le deuxième ligne des Boks, nommé en 2013, et le troisième ligne des All Blacks, cité en 2019, pourraient faire coup double.