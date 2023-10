VIDÉO - XV de France : Antoine Dupont s'est entraîné avec un casque "pour voir ce que ça donnait"

Pour les Bleus, revoir Antoine Dupont sur le terrain est un "soulagement". "À chaque fois qu'un joueur revient, on est soulagé. C'est une force de plus pour l'équipe, même si on a un groupe de 33 joueurs sur lesquels on peut compter. (...) On connait l'importance et le rôle qu'il a, c'est le capitaine de l'équipe et on est satisfait de son retour", a-t-il confié. "Le but, c'était surtout de se reconnecter avec l'équipe. (...) C'était bien qu'il se remette au milieu de ses partenaires, qu'ils s'habituent à lui. Je ne suis pas inquiet pour lui sur le plan physique, il ne s'est quasiment pas arrêté, il n'y a pas de problème."

"S'il est sur le terrain, c'est qu'il est 100% sur le plan mental et physique", a assuré Laurent Labit. "Si le chirurgien a donné son feu vert lundi, c'est qu'il considère que tout est en place. Il n'y a pas besoin de le faire boxer pour savoir s'il peut jouer dimanche."