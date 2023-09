Retour d'Antoine Dupont : "Ce n'est pas à lui de décider seul", assure le président de la FFR

Faire rejouer Antoine Dupont, oui. Mais pas à n'importe quel prix. Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique en fin de semaine dernière, après avoir subi un violent tampon au visage contre la Namibie (96-0), le capitaine du XV de France devrait, sauf revirement de situation, pouvoir postuler au probable quart de finale des Bleus (14 ou 15 octobre). "Je n'ai pas de doute sur sa capacité à jouer le quart", a lâché, mardi 26 septembre, devant la presse presse, l'entraîneur de la conquête française, William Servat. Un retour espéré au sein du groupe France, mais qui se fera seulement si l'intégrité du Toulousain est assuré.

"Je veux dire et redire ce que le staff répète depuis le début : c'est le chirurgien (le Pr. Frédéric Lauwers, ndlr) qui dira si oui ou non Antoine Dupont peut jouer", a affirmé au Parisien, jeudi 28 septembre, le président de la Fédération française de rugby (FFR) Florian Grill, martelant qu'il ne fera "aucune concession sur la santé" des joueurs. "C'est un grand spécialiste du sujet et c'est lui qui aura le dernier mot", a insisté l'opposant à Bernard Laporte. "Ce n'est pas à Antoine Dupont de décider tout seul, pas au sélectionneur non plus, même si Fabien Galthié décidera si cela a du sens sportivement ou pas de l'aligner."