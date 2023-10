XV de France : ce sera l'Afrique du Sud en quarts pour les Bleus, 28 ans après l'injustice de Durban

Un épisode qui a marqué profondément dans sa chair le "XV du Coq", qui par la suite n'a jamais eu le droit à sa revanche en Coupe du monde. Et qui, à l'exception d'une série de trois victoires (novembre 2005-novembre 2009), a trop souvent subi la loi des Springboks en test-matchs. Des Sud-Africains qui, eux, ne se sont pas fait prier pour enchaîner les séries d'invincibilité, à l'image de leurs sept succès consécutifs entre juin 2010 et novembre 2022. Une série à laquelle les Bleus ont mis fin le 12 novembre dernier avec une victoire épique (30-26), à Marseille, malgré des blessures et un carton rouge pour Antoine Dupont. Un succès de prestige face aux champions du monde, dont on espère qu'il n'était que le début d'une série tricolore.