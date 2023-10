France-Italie : Maxime Lucu, le "porte-bonheur" des Bleus qui remplace Antoine Dupont

La vie sans Antoine Dupont. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie (96-0), le capitaine du XV de France est forfait pour le dernier match de poules, face à l'Italie (ce vendredi 6 octobre à 21h sur TF1, MYTF1 et TF1info). Pour le suppléer, le sélectionneur Fabien Galthié accorde sa confiance à Maxime Lucu, le demi de mêlée bordelais. Le joueur de 30 ans connaît très bien les Bleus... et leur porte même chance.

Car si Antoine Dupont, meilleur joueur du monde en 2021, est un maillon essentiel du XV de France, Maxime Lucu, lui, a de sacrées statistiques avec le maillot frappé du coq. Depuis 2021, il a déjà connu 17 rencontres avec les Bleus. Son bilan ? 17 victoires. Et non des moindres. Lucu a ainsi participé à deux succès contre la Nouvelle-Zélande (2021 et 2023), ainsi qu'aux cinq rencontres lors du Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations 2022.