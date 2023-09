Antoine Dupont blessé : "On a toujours de l'espoir qu'il continue l'aventure"

"C'est d'abord le spécialiste qui donnera le verdict final et la durée d'absence. Et c'est Antoine qui décidera ce qu'il veut faire et on se pliera à ça. Tout peut être envisagé", a martelé l'adjoint de Fabien Galthié, rappelant qu'"Antoine n'a pas fini la compétition." Interrogé sur la possibilité de le faire rejouer, malgré les risques, il a laissé la porte ouverte tant que le diagnostic n'est pas affiné. "On discute entre nous, on échange un peu mais on n'a pas le diagnostic du spécialiste. On attend aussi le ressenti d'Antoine, il a un hématome. Donc on doit vraiment attendre pour faire l'état des lieux. Mais on sait qu'on n'est pas dans un sujet lambda, de quelqu'un qui est dans la vie active", a insisté Laurent Labit. "Le médecin le sait."