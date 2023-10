XV de France : Julien Marchand en salle d'attente, faut-il rappeler Paul Willemse ?

Julien Marchand va-t-il pouvoir faire son retour dans le Mondial ? Sélectionné dans le groupe des 33, le talonneur du XV de France n'a plus foulé les pelouses depuis qu'il a cédé sa place à la 12e minute lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Blessé aux ischios-jambiers, il a néanmoins été gardé dans le groupe, le staff espérant qu'il se remette à temps pour les phases finales. Mais à la veille des quarts, le joueur ne serait toujours pas prêt à revenir en compétition.

"S'il est resté dans le groupe, c'est qu’il y avait une chance de le revoir sur le terrain avant la fin de la Coupe du Monde. On avait déterminé une période qui s'étalait entre la quatrième et la sixième semaine", a justifié, lundi 9 octobre, le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol. "On aurait préféré vous annoncer son retour cette semaine, malheureusement ce n'est pas possible", a ajouté l'adjoint de Fabien Galthié, fermant la porte à un retour du joueur du Stade Toulousain pour le choc contre les champions du monde en titre, dimanche 15 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info).