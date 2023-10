XV de France : "Mon record sera battu par Damian Penaud, en finale j'espère", souhaite Serge Blanco

Ce n'est plus qu'une question de temps. Auteur de deux nouveaux essais lors la large victoire sur l'Italie (60-7), vendredi 6 octobre, Damian Penaud s'est rapproché du record absolu d'essais de la légende Serge Blanco. Entre 1980 et 1991, celui que l'on surnomme le "Pelé du rugby" a plané sur les lignes d'en-but adverses. Au cours de ses 93 sélections, le mythique 15 des Bleus a inscrit 38 essais, faisant de lui le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France. Un record en passe d'être effacé, 32 ans plus tard. Avec pas moins de 35 réalisations à son actif, Damian Penaud n'est plus qu'à trois longueurs de son aîné.

Un moment qui va bientôt arriver selon l'ancien joueur du Biarritz olympique. "Les records sont faits pour être battus et je pense que le mien sera battu par Damian", a assuré Sergo Blanco auprès de Reuters, vantant les qualités du nouvel ailier de l'Union Bordeaux Bègles, actuel meilleur marqueur d'essais (6 en 3 matchs) dans cette Coupe du monde. "Il a une excellente vision du jeu, il est toujours bien placé. Il peut marquer de partout, parfois il est en position d'arrière, parfois sur l'autre aile."