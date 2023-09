XV de France : on vous explique pourquoi les Bleus sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2027

Il n'y avait guère de suspense. D'où, sans doute, le fait que personne n'y a accordé la moindre importance. Et pourtant, en atomisant la Namibie (96-0), jeudi 21 septembre, le XV de France s'est enlevé une belle épine du pied. S'ils devront encore attendre pour fêter leur qualification pour les quarts de finale de "leur" Mondial, peut-être dès vendredi 29 septembre, en fonction du résultat entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, les Bleus sont assurés de terminer à l'une des trois premières de leur poule. Et, du coup, composter leur billet pour le prochain Mondial, qui aura lieu dans quatre ans, en Australie.

Comme en 2019, lors de la précédente édition au Japon, les trois premières nations de chaque poule (A, B, C et D), composée de cinq équipes, sont automatiquement qualifiées pour la Coupe du monde suivante, à l'issue de la phase de groupes.