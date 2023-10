Peut-être l'Irlande, probablement l'Afrique du Sud... À quelle date le XV de France jouera-t-il son quart de finale ?

Les Tricolores connaissent déjà une partie de leur programme. Ils disputeront le dernier quart de finale de la compétition, programmé le dimanche 15 octobre, à 21h (en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), au Stade de France. Ils ne quitteront plus l'enceinte de Saint-Denis jusqu'à la fin du Mondial.

Face à quel adversaire ? Pour le savoir, il va encore falloir patienter. Les Bleus affronteront le deuxième de la poule B, à savoir l'Irlande, l'Écosse, ou plus probablement l'Afrique du Sud. Réponse ce samedi 7 octobre, après la confrontation entre le XV du Trèfle et celui du Chardon (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info) : une victoire irlandaise enverrait les Springboks sur la route des Français.