XV de France : pourquoi le match Nouvelle-Zélande - Italie pourrait faire les affaires des Bleus

À commencer, bien évidemment, par un match qui les concerne directement : la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, vendredi 29 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info). Une affiche qui s'annonce décisive pour les All Blacks et les Azzurri, en prévision des quarts de finale. Un match qui s'annonce tout aussi décisif pour les Bleus, puisqu'ils pourraient se qualifier eux aussi, sans avoir à lever le petit doigt. Il faudra toutefois que la Squadra Azzurra renverse les triples champions du monde néo-zélandais (1987, 2011 et 2015). Et si l'historique entre les deux nations ne plaide pas en faveur des Italiens (15 défaites en 15 matchs officiels, avec un écart moyen de 48 points), il pourrait en être tout autrement cette fois-ci.

Battue pour la première fois en phase de poules (27-13 contre la France), la Nouvelle-Zélande va jouer avec la peur au ventre. "Ce sera un match à la vie ou à la mort", a admis le demi de mêlée Aaron Smith, champion du monde 2015. "Nous ne nous soucions de rien d'autre que de gagner les 80 prochaines minutes. En Coupe du monde, le plus important est de savoir être prêt pour les matchs décisifs. Pour nous, les All Blacks, ce match contre les Azzurri sera déjà un match éliminatoire."